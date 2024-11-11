На 5 перекрестках Подмосковья оптимизировали движение

На прошлой неделе специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на 5 перекрестках в четырех городских округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В Люберцах, Солнечногорске, Ленинском и Богородском округах скорректировали режим работы светофорных объектов.

Работу светофора оптимизировали на пересечении 4-го Люберецкого проезда и Октябрьского проспекта в Люберцах, увеличив время проезда по проспекту на 18 секунд.

В городском округе Солнечногорск увеличили время проезда по Пятницкому шоссе на 15 секунд, скорректировав режим работы двух светофорных объектов на перекрестке Пятницкого шоссе и поворота на п. Жилино у остановки «Жилино» и на пересечении Пятницкого и Георгиевского шоссе в д. Горетовка.

В Ленинском округе увеличили время выезда с ул. Крымской в р. п. Боброво в утренний час пик. А в Богородском округе увеличили время выезда на ул. Ленина с ул. Центральной в с. Кудиново.

Работы по ликвидации пробок и оптимизации движения с помощью корректировки режимов работы светофоров продолжаются. Специалисты ежедневно проводят мониторинг и вносят необходимые изменения, также в работе учитывают пожелания жителей региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.