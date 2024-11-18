На 5 перекрестках Подмосковья оптимизировали движение

Еженедельно специалисты ЦБДД мониторят работу светофорных объектов и вносят коррективы, чтобы увеличить пропускную способность перекрестков и снизить число заторов. На минувшей неделе работы провели в Сергиевом Посаде, Подольске и Раменском округе.

В Сергиевом Посаде увеличили время проезда по проспекту Красной Армии на 15-20 секунд за счет корректировки режима работы трех светофоров на пересечениях проспекта с улицами Кооперативной, Болотной и Воробьевской.

В микрорайоне Климовске в Подольске увеличили время проезда по Южному переулку, скорректировав светофор на пересечении переулка и проспекта 50 лет Октября. А в дачном поселке Кратово Раменского округа увеличили время выезда с ул. Горького на Раменское шоссе на 13 секунд.

Работа по оптимизации движения на дорогах Московской области продолжается.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.