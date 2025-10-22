На 34 участках дорог Подмосковья обустроили шумовые полосы для повышения безопасности

Дорожные службы Московской области обустроили 50 комплектов шумовых полос на 34 участках региональных дорог. Устройство элементов безопасности проводится в целях реализации показателей нацпроекта «Инфраструктура для жизни», направленного на повышение безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Работы общим объемом больше 630 кв. м провели на дорогах в 23 округах. Шумовые полосы привлекают внимание водителей в определенных зонах, например, перед пешеходными переходами, перекрестками, опасными участками и вблизи населенных пунктов. Они создают акустический и тактильный эффект, который помогает водителям лучше контролировать ситуацию на дороге и снижает риск ДТП», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Так, в Кашире шумовые полосы обустроили вблизи остановки «Садовые участки», в Зарайске — у остановки «Алтухово», а в Клину обезопасили перекресток у остановки «Поворот на Немки». В Коломне стало безопаснее вблизи аэродрома Коробчеево, в Луховицах — возле поселка совхоза Астапово, а в Черноголовке — на участке между деревнями Ботово и Якимово.

Кроме того, обустройство шести комплектов полос завершили в Серебряных Прудах на автомобильной дороге «Кашира — Серебряные Пруды — Узловая», среди них участки у остановок «Малынь», «Гурьево», «Поворот на Косяево» и «Поворот на Узуново». А в Ступине специалисты оснастили шумовыми полосами дорогу «Ступино — Малино» в районе остановок «Харино» и «Возрождение».

В этом году планируется обустроить еще порядка 10 комплектов шумовых полос, добавили в ведомстве.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в наших официальных каналах в Telegram и MAX: https://t.me/dorogitransport и https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.