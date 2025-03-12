На 19% сократилось число погибших на ж/д переходах в Подмосковье в 2025 году

Благодаря комплексной программе мер по обеспечению безопасности на железной дороге число погибших на железнодорожных переходах уменьшилось на 19%. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«С начала года на пешеходных переходах через пути зафиксировано 13 смертельных случаев, тогда как за аналогичный период прошлого года на переходах погибли 16 человек. Положительные изменения есть, однако мы продолжаем активную работу, чтобы минимизировать вероятность смертельных случаев на железной дороге», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Среди наиболее эффективных мер — установка камер видеонаблюдения, монтаж специальных ограждений типа «змейка» и размещение информационных щитов перед переходами. В дополнение к этому проводятся регулярные профилактические рейды и дежурства как на железнодорожных станциях, так и на переходах.

В рамках дальнейших усилий в регионе ведется строительство надземных пешеходных переходов, устанавливаются металлические заборы и железобетонные ограждения вдоль путей, а также размещаются информационные стенды на станциях и платформах.

Уровень гибели на железных дорогах остается высоким. С начала года зарегистрировано 43 несчастных случая, включая 23 происшествия на несанкционированных переходах и 7 случаев на железнодорожных станциях.

Всех жителей и гостей Подмосковья призывают строго соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Пожалуйста, используйте только санкционированные переходы и следуйте сигналам светофоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.