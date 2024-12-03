На 185 участках дорог Подмосковья установили дополнительные знаки

Специалисты «Мосавтодора» завершили установку 300 Г-опор со знаками на региональных дорогах Московской области. Работы по установке знаков ведутся для повышения безопасности участников движения в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Новые Г-опоры появились в 30 городских округах на 185 участках дорог. Чаще всего на таких опорах над проезжей частью дублируют знак „Пешеходный переход“, чтобы дополнительно привлечь внимание автомобилистов. Наибольший объем работ по установке опор со знаками реализовали в Одинцовском округе, Щелкове и Коломне», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Знаки «Пешеходный переход» на опорах появились на 21 переходе в Одинцовском округе: в том числе в д. Улитино и Дьяково, вблизи д. Устье, рядом с СНТ «Чайка», а также в с. Каринское и д. Хаустово. В Коломне стало безопаснее на 18 пешеходных переходах: среди них переходы вблизи сел Подберезники и Андреевское, а также на ул. Астахова в г. Коломна. А в Щелкове работы выполнены на 15 участках Фряновского шоссе и на дороге в п. Литвиново. Также новые Г-опоры появились на пешеходных переходах на Павлинском шоссе в Балашихе, на ул. Стрелецкой в Кашире, на Дзержинском шоссе в Дзержинске и других участках.

А для обеспечения безопасности автомобилистов Г-опоры, оборудованные дорожными знаками «Направление движения по полосам», появились на ул. Смирновской в Люберцах, на Пятницком шоссе в Красногорске и на Проектируемом проезде № 4305 в Реутове.

В ведомстве напомнили, что ранее дорожники для повышения безопасности на региональных дорогах установили 2 тысячи катафотов, обустроили 40 комплектов шумовых полос.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.