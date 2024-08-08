На 18 дорогах Подмосковья отремонтировали дорожные знаки

Специалисты Мосавтодора отремонтировали и заменили выцветшие, поврежденные и отсутствующие дорожные знаки на 18 региональных дорогах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Ремонтные работы провели на ул. Московской в Можайске, проспекте Ильича в Шатуре, ул. Коншиных в Серпухове, ул. Высоковольтной в Дмитрове, ул. Железнодорожной в Электроуглях.

Также знаки заменили и отремонтировали на улицах 2-й Кирова, Туполева, Дугина и Мясищева в Жуковском, ул. Парковой и проезде Шестакова в Лыткарине, улицах Карла Либкнехта и Центральной в Солнечногорске. Еще дорожники провели работы на ул. Цветной в р. п. Малаховка г. о. Люберцы, ул. Восточной в р. п. Тучково Рузского округа, ул. Панфилова в р. п. Нахабино г. о. Красногорска, а еще на Объездной дороге в п. Сосновый Бор г. о. Подольска и на Осташковском шоссе в д. Подрезково г. о. Мытищи.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии.

Специалисты Мосавтодора оперативно принимают меры по ремонту и замене деформированных знаков. Дорожники регулярно проводят обследование дорог, особое внимание уделяя элементам безопасности дорожного движения — светофорам, ограждениям, линиям освещения и знакам, при обнаружении повреждений которых проводятся работы по замене или ремонту. Все работы контролируются с помощью СКПДИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.