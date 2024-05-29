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На 1,5 часа быстрее жители Коломны будут добираться в Москву благодаря новой дороге

Пропускная способность в загруженных местах увеличится вдвое благодаря новому участку трассы М5 «Урал». Время в пути для жителей нескольких городских округов, включая Коломну, сократится на 1,5 часа в часы пик.

В Московской области продолжается строительство нового участка федеральной трассы М5 «Урал», который пройдет в обход ряда населенных пунктов.

«Данная автомобильная дорога предполагает строительство 22 километров дорожного полотна, обустройство 11 искусственных сооружений, переустройство газопроводов и нефтепродуктопроводов, строительство двух транспортных развязок, — рассказывает Елена Леонова, заместитель начальника отдела технологий и качества производства управления проектом М5 «Урал».

Леонова добавила, что на данном этапе устройство земляного полотна выполнено на 98%, происходит обустройство дорожной одежды, которое выполнено на 60%. На 98% переустроены газопроводы и нефтепродуктопроводы, происходит обустройство нижнего слоя покрытия. Работы планируется закончить в 4 квартале этого года.

М-5 «Урал» (Новорязанское шоссе - ред.) — основная транспортная магистраль, связывающая юго-восток Подмосковья с Москвой, часть транспортного коридора Запад-Восток. Ежедневно по ней проезжает более 120 тыс. автомобилей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.