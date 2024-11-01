На 12 дорогах Подмосковья устранили незаконные граффити и рекламу

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали незаконную рекламу и граффити на 12 региональных дорогах в девяти населенных пунктах на объектах дорожной инфраструктуры — их выявили в ходе обследования, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Например, в Жуковском очистили от граффити дорожные знаки на ул. Клубной и остановочные павильоны на ул. Фрунзе, несанкционированную рекламу убрали со знаков на улицах Праволинейной и Кооперативной.

Также граффити ликвидировали с дорожных знаков на ул. Московской в Долгопрудном, на ул. Чехова в Лосино-Петровском, на ул. Октябрьской Революции в Коломне, а остановочные павильоны на Октябрьском проспекте в Люберцах очистили от вандальных надписей.

От рекламных объявлений очистили остановки на ул. Слободской в селе Гжель Раменского округа и Носовихинском шоссе в микрорайоне Керамик в Балашихе. Незаконную рекламу убрали и на дорожных знаках на ул. Талсинской в Щелкове и ул. Октябрьской в Красногорске.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.