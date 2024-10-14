На 12 дорогах Подмосковья проведен ремонт ограждений

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на 12 региональных дорогах — шоссе и улицах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Ограждения отремонтировали на Носовихинском шоссе в Балашихе, Туполевском шоссе в Жуковском, Дзержинском шоссе в Котельниках, Болшевском шоссе и ул. Центральной в Щелкове, Пушкинском шоссе в Пушкино, Можайском шоссе в с. Жаворонки Можайского округа, 96-м км Каширском шоссе в Ступине, ул. Парковой в Долгопрудном, ул. Центральной в с. Кудиново Богородского округа, ул. Сосновой в п. Станция Павловская Слобода в г. о. Истра, ул. Виксне в п. Дорохово Рузского округа.

В ведомстве пояснили, что пешеходные ограждения монтируются на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальным участником аварии, а также не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание всех элементов, которые влияют на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.