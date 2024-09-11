На 12 дорогах Подмосковья отремонтировали дорожные знаки

Работы провели на улицах Мясищева и Энергетической в Жуковском, проспекте Гагарина в Люберцах, ул. Тураевской в Лыткарине, ул. Первомайской в Лосино-Петровском, ул. Учинской в Пушкино, ул. Погодина в Наро-Фоминске, ул. Пионерской в Зарайске, ул. Коломенской в Коломне. А также знаки восстановили на ул. Институтской в рабочем поселке Менделеево г. о. Солнечногорска и в Раменском округе: на ул. Хододово в черте города и на ул. Центральной в деревне Донино.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно, особое внимание уделяют элементам влияющим на безопасность дорожного движения, и при необходимости проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.