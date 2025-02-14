На 11 дорогах Подмосковья устранили незаконные граффити и рекламу

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали незаконную рекламу и граффити на объектах дорожной инфраструктуры, расположенных на 11 региональных дорогах в семи округах — их выявили в ходе обследования, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Ликвидировали несанкционированную рекламу со знаков на улицах Угрешская и Лесная в городе Дзержинский и на дороге в деревне Дубровки Дмитровского округа, а также на остановочных павильонах на ул. Октябрьской в Зарайске, проспекте Мира во Фрязине.

В Долгопрудном на улице Московской и проспекте Пацаева с остановочных павильонов дорожные специалисты удалили граффити, также от вандальных надписей очистили знаки в Подольске на ул. Большой Серпуховской.

В Богородском округе убрали незаконную рекламу на остановках на Бисеровском шоссе в Электроуглях и на Фабричном шоссе в Старой Купавне, а знаки на ул. Ленина в рабочем поселке Обухово очистили от граффити.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.