На 11 дорогах Подмосковья проведен ремонт остановок

Специалисты Мосавтодора провели ремонт остановочных павильонов на 11 региональных дорогах в девяти городских округах в рамках летнего содержания, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Ремонтные работы провели на ул. Дорожной в поселке совхоза Останкино Дмитровского округа, на улицах Пушкина и Жуковского в Луховицах, Олимпийском проспекте в Мытищах, проспекте Пацаева в Долгопрудном, ул. Центральной в Щелкове, ул. Лейтенанта Бойко в Лобне, ул. Юбилейной в микрорайоне Железнодорожном Балашихи, ул. Транспортной в Реутове и на улицах Коммунистической и Чугунова в Раменском.

В ведомстве отметили, обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют дорожной инфраструктуре: остановочным пунктам и павильонам, знакам, ограждениям, искусственным неровностям, линиям освещения и светофорам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.