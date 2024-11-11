На 11 дорогах Подмосковья проведен ремонт дорожных знаков

Специалисты «Мосавтодора» восстановили отсутствующие и поврежденные дорожные знаки на 11 региональных дорогах Московской области, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Работы по поддержанию порядка на региональных дорогах идут регулярно в рамках содержания — дороги обследуются и проводятся необходимые работы по ремонту элементов дорожной инфраструктуры.

Ремонт знаков провели в черте городов: ул. Заводской в Чехове, ул. Ленина в Лобне, ул. Центральной в Щелкове, проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, ул. Ситьково в Лосино-Петровском, ул. Михалевича в Раменском и на ул. Дугина в Жуковском. А также ремонтные работы провели в малых населенных пунктах: на ул. Высоцкой в деревне Лукьяново г. о. Серпухов, 53-м км Каширского шоссе в Домодедове, ул. Некрасова в деревне Ратчино г. о. Воскресенск, ул. Школьной в деревне Первицкий Торжок г. о. Луховицы.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно.

Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют элементам, влияющим на безопасность дорожного движения: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.