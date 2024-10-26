На 11 дорогах Подмосковья дорожники отремонтировали знаки

Дорожные знаки привели в порядок на 11 дорогах в десяти населенных пунктах Подмосковья, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отсутствующий или поврежденный знак несёт в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно, отметили в ведомстве.

Знаки восстановили в черте городов: на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде, на улицах Горького и Королёва в Жуковском, на Лихачёвском проезде в Долгопрудном, на ул. Панфилова в Истре, на Ленинском переулке в Ликино-Дулёве, на ул. Парковой в Подольске и ул. Полиграфистов в Чехове.

В малых населённых пунктах знаки отремонтировали на Можайском шоссе в селе Перхушково Одинцовского округа, ул. Шоссейной в деревне Сафоново Раменского округа и ул. Шоссейной в рабочем посёлке Малаховка г. о. Люберцы.

Особое внимание уделяется элементам, влияющим на безопасность дорожного движения: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения, и при необходимости проводят их ремонт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ по расширению Ярославского шоссе. Глава региона подчеркнул, что позитивные изменения почувствует огромное количество людей, которые ездят по этой дороге.

«Всего мы реконструируем 12 км Ярославского шоссе. Сначала — самое узкое место. В 2026 году строители обещают полностью завершить первый этап. Огромное количество людей, которые ездят по Ярославке, почувствуют заметные улучшения», — заявил Воробьев.