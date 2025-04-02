На 11 дорогах Подмосковья дорожники отремонтировали знаки

Специалисты «Мосавтодора» восстановили отсутствующие и поврежденные дорожные знаки на 11 региональных дорогах в девяти городских округах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно.

Ремонт знаков провели на городских улицах: ул. Советской в Балашихе, ул. Колхозной в Лыткарине, Новоегорьевском шоссе в Котельниках, ул. Советской в Истре, Центральном проезде в Ивантеевке, ул. Ворошилова в Серпухове, ул. 1 Мая в Егорьевске, а также на улицах Кооперативной, Ахмет-хан Султана и Наркомвод в Жуковском. В нормативное состояние также привели знаки на дороге в деревне Молитвино г. о. Коломна.

Работы по поддержанию порядка на региональных дорогах идут регулярно в рамках содержания — дороги обследуются и проводятся необходимые работы по ремонту элементов дорожной инфраструктуры. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют элементам, влияющим на безопасность дорожного движения: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится сотрудниками Мосавтодора еженедельно, особое внимание уделяется элементам, влияющим на безопасность дорожного движения: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения, и при необходимости проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.