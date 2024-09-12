На 10 дорогах Подмосковья проведен ремонт ограждений

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на 10 региональных дорогах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Работы провели на ул. Межевой в Серпухове, ул. Андропова в Ступине, ул. Мира в Мытищах, ул. Чехова в Лосино-Петровском, ул. Малой Прудовой в Балашихе, ул. Тихонравова в Королеве, ул. Гурьева в Раменском, а также на Ильинском шоссе в Красногорске и на проспекте Кирова и ул. Октябрьской Революции в Коломне.

В ведомстве пояснили, что пешеходные ограждения монтируются на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальным участником аварии, а также не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно, особое внимание уделяют элементам влияющим на безопасность дорожного движения, и при необходимости проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.