На 10 дорогах Подмосковья отремонтировали остановки

Для повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта специалистами были оперативно приняты меры по ремонту павильонов на ул. Ленина и Букинском шоссе в Лобне, ул. Московской во Фрязине, ул. 1-й Волоколамской в р. п. Нахабино г. о. Красногорск, на ул. Совхозной и Осташковском шоссе в деревне Пирогово, а также на ул. Мира в Мытищах. Остановки починили в Раменском округе — на дорогах в ДНТ Васильково и рядом с селом Зеленая Слобода, а также в Луховицах в деревне Аксеново.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров, линий освещения и искусственных неровностей — тех элементов, которые напрямую влияют на безопасность дорожного движения. Все работы контролируются с помощью автоматизированной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.