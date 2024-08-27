На 10 дорогах Подмосковья отремонтировали ограждения

Ремонтные работы провели на Туполевском шоссе в Жуковском, Космольском проспекте в Люберцах, ул. Московской в Долгопрудном, ул. Советской в Талдоме, ул. Чехова в Лосино-Петровском, проспекте Мира во Фрязине, Волковском шоссе в Мытищах, Старосимферопольском шоссе в деревне Кулаково округа Чехов, Можайском шоссе в селе Дубки Одинцовского округа. А также на ул. Советской в поселке Нахабино округа Красногорска.

Пешеходные ограждения монтируются на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальным участником аварии, а также не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание всех элементов, которые влияют на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.