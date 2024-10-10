На 10 дорогах Подмосковья ликвидировали незаконные граффити и рекламу

Специалисты «Мосавтодора» устранили незаконную рекламу и граффити на 10 дорогах в девяти населенных пунктах на объектах дорожной инфраструктуры — их выявили в ходе обследования, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

От граффити очистили дорожные знаки на ул. Санаторной в п. Поведники г. о. Мытищи и на Лихачевском шоссе в г. Долгопрудном. Также от вандальных надписей были очищены остановочные павильоны на ул. Ленина в г. Озеры г. о. Коломна и на ул. Новая Слобода в г. Ивантеевка округа Пушкинский.

Еще специалисты ликвидировали несанкционированную рекламу на автобусных остановках в на Рогачевском шоссе в с. Озерецкое Дмитровского округа, на ул. Куйбышева в г. Орехово-Зуеве, на ул. Московской в г. Фрязине и на дорогах в с. Гжель и р. п. Быково Раменского округа. Также от рекламы очистили дорожные знаки на ул. Полевой в г. Фрязине.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.