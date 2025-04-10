МЖД назвала причину задержки нескольких электричек по пути в Москву

Несколько электричек сбились с расписания по пути в Москву

На участке Бескудниково — Савеловский вокзал 10 апреля в 19:57 вынужденную остановку по техническим причинам совершил электропоезд № 6277 Лобня — Голицыно. Из-за этого несколько электричек по пути в Москву сбились с расписания, сообщила Московская железная дорога (МЖД).

Движение в сторону Москвы восстановилось в 20:58 после того, как была оказана вся необходимая помощь составу № 6277.

«В связи с этим в пути следования были задержаны несколько электропоездов Савеловского направления в сторону Москвы. В настоящее время движение на участке восстановлено», — сообщили в компании.

МЖД извинилась перед пассажирами за доставленное неудобство. В настоящее время специалисты делают все возможное, чтобы время опоздания поездов сократилось и постепенно вернулось к штатному расписанию курсирования.