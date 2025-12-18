Мытищинская хорда в Подмосковье приняла более 20 млн поездок за год

Движение по Мытищинской хорде в Московской области, открытой 17 декабря 2024 года, за год обеспечило 20,5 млн поездок, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мытищинская хорда, современная трасса длиной 16 км с шестью развязками, была открыта в Подмосковье 17 декабря 2024 года. За первый год эксплуатации по ней совершено 20,5 млн поездок.

Контроль за транспортными потоками на хорде осуществляет автоматизированная система управления дорожным движением. В систему входят видеокамеры, средства автоматического выявления инцидентов, динамические табло для информирования водителей и оборудование весогабаритного контроля. Это позволяет круглосуточно мониторить дорожную ситуацию и оптимизировать управление транспортными потоками.

Центр управления дорожным движением координирует работу служб и оперативно реагирует на изменения ситуации на трассе. В инфраструктуру комплекса входят гараж для служебных машин и спецтехники, а также контрольно-пропускной пункт.

Трасса подключена к системе «Безопасный регион», что позволяет автоматизировать обнаружение нарушений и помогает правоохранительным органам оперативно реагировать на инциденты. На хорде действует система «свободный поток», позволяющая проезжать без остановок на пунктах оплаты. Оплатить проезд можно с помощью транспондера, через личный кабинет на сайте оператора или через телеграм-бот.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.