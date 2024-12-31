Мытищинская Госавтоинспекция проведет проверки водителей в январе 2025 года

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, а также выявления и пресечения фактов нарушения Правил дорожного движения со стороны водителей транспортных средств, на территории обслуживания отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» продолжается проведение массовых проверок водителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Пройдут проверки:

«Нетрезвый водитель» — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 января;

«Ребенок-пассажир» — 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 15, 19, 22, 26 и 29 января.

При проведении мероприятий инспекторы ДПС будут использовать метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.

Кроме этого продолжается проведение профилактических мероприятий:

«Опасный груз», «Детское кресло» — с 13 по 19 января;

«Пешеход, пешеходный переход», «Тахограф» — с 20 по 26 января;

«Такси», «Автобус» — с 27 января по 2 февраля.

В целях предупреждения коррупционных проявлений и противоправных действий со стороны должностных лиц органов внутренних дел, Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области рекомендует использовать средства аудио, видеозаписи при контактах с сотрудниками Госавтоинспекции, а также требовать от них проведение административных процедур в зоне действия видеорегистраторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.