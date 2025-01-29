«Мы непритязательны»: Алиханов и Орешкин — о призыве перейти на российские авто
Фото - © lada.ru
Журналист кремлевского пула Александр Юнашев показал в своем Telegram-канале реакцию российских чиновников на предложение главы государства Владимира Путина пересесть на отечественные автомобили.
Накануне президент посетил «АвтоВАЗ» в Тольятти, где ему показали новую модель — Lada Iskra. Путин заявил, что автозаводу предрекали кончину, но ничего не получилось — он только развивается.
Кроме того, глава государства отметил, что нужно пересаживать чиновников на отечественные автомобили.
«Действительно, такая команда есть», — подчеркнул Путин.
В этот момент рядом с российским лидером находились глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. У них поинтересовались, готовы ли они пересесть на российский автопром.
«Мы согласны. Мы уже. Мы непритязательны», — сказал Алиханов.