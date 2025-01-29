Журналист кремлевского пула Александр Юнашев показал в своем Telegram-канале реакцию российских чиновников на предложение главы государства Владимира Путина пересесть на отечественные автомобили.

Накануне президент посетил «АвтоВАЗ» в Тольятти, где ему показали новую модель — Lada Iskra. Путин заявил, что автозаводу предрекали кончину, но ничего не получилось — он только развивается.

Кроме того, глава государства отметил, что нужно пересаживать чиновников на отечественные автомобили.

«Действительно, такая команда есть», — подчеркнул Путин.

В этот момент рядом с российским лидером находились глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. У них поинтересовались, готовы ли они пересесть на российский автопром.

«Мы согласны. Мы уже. Мы непритязательны», — сказал Алиханов.