МЦД-4 стал первой цифровой линией с интервальным регулированием движения поездов

Четвертый московский центральный диаметр стал первой цифровой диаметральной линией, полностью оборудованной системой интервального регулирования движения поездов. Аналогичная технология действует на Московском центральном кольце. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Последними объектами МЦД-4, где завершили установку этой системы, стали станции Кусково и Реутов, а также перегон между ними.

Данная технология при регулировании движения ориентируется не на сигналы светофоров, а на сигналы от поездов. Исходя из расстояния между двумя составами система позволяет установить меньшие межпоездные интервалы без потери безопасности движения. Кроме того, система интервального регулирования устойчива к кибератакам.

Перевод на инновационную систему управления движением позволит увеличить пропускную способность диаметра. В перспективе электрички смогут курсировать по МЦД-4 с минимально возможным интервалом в тактовом режиме.

Бесперебойную работу технологии интервального регулирования поездов обеспечивает система микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ — полностью российская разработка, внедрение которой завершилось минувшей осенью. Для перевода на современную цифровую систему управления движением была обновлена «напольная» инфраструктура (кабели, светофоры, электроприводы и др.), установлена современная система автоблокировки для дистанционного управления светофорами и стрелками, построены специальные здания — посты для установки микропроцессорного оборудования.

Так, на станции Москва-Пассажирская-Смоленская, одной из крупнейших в Москве, которой ежедневно пользуются свыше 70 тыс. человек, возведен пост электрической централизации. Специалисты также заменили напольные и постовые устройства, уложили 28 новых стрелочных переводов и более 200 км кабеля. К системе управления подключили 120 стрелок и 165 светофоров.

Всего в ходе цифровизации МЦД-4 на МПЦ-ЭЛ были переведены 8 станций на Киевском направлении, 4 на Горьковском, на центральном участке диаметра — станции Москва-Пассажирская-Смоленская, Москва-Рижская, Москва-Каланчевская и Москва-Пассажирская-Курская.

В настоящее время на Московской железной дороге 90 станций переведены на отечественную цифровую систему управления движением. Большинство из них расположены в Мосузле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.