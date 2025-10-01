Мотор от амфибии: «Запорожец» отмечает юбилей

Ровно 65 лет назад — 1 октября 1960 года — известный на весь мир советский автомобиль «Запорожец» впервые сошел с конвейера, сообщает «ФедералПресс» .

В народе маленькую, но удобную и функциональную машину называли «горбатой» благодаря внешнему виду, а двигатель разрабатывали изначально не для гражданских нужд, а для плавающего военного вездехода — легкой десантируемой амфибии.

На основе оригинальной модели ЗАЗ-965, прозванной в народе «горбатым», инженеры смогли разработать ряд любопытных и неординарных версий. В частности, был сконструирован особый «Запорожец», адаптированный для водителей с инвалидностью.

Позже появился пикап под индексом 965-П, спроектированный для эксплуатации на заводских площадях. Он отличался задним расположением силового агрегата. Ввиду этой особенности и малого объема производства, он даже не имел дверей. Однако для широкой продажи эта модель изначально не планировалась.

