«Мострансавто» выпустило эксклюзивные карты «Стрелка» к годовщине Великой Победы

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «Мострансавто» совместно с Минтрансом Подмосковья выпустили эксклюзивную коллекцию транспортных карт «Стрелка». Тираж лимитированной серии — 19 500 экземпляров, карты выпущены в 39 дизайн-макетах, подготовленных министерством информации и молодежной политики Московской области, на них изображены памятники Великой Отечественной войны, расположенные в различных городах региона. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С 28 апреля приобрести данные транспортные карты можно будет в кассах некоторых автовокзалов и автостанций Мострансавто, а также в кассах АО «Центральная пригородная пассажирская компания». Наличие карт необходимо уточнять в точках реализации. Залоговая стоимость карты «Стрелка» составляет 80 рублей, для совершения первой поездки необходимо пополнить баланс. При оплате проезда картой «Стрелка» действует система лояльности: чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит. После каждой десятой поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51-й составляет 35%.

Пассажиры «Мострансавто» могут воспользоваться транспортными картами «Стрелка» для оплаты проезда на городских, пригородных и междугородных маршрутах организации. На сегодняшний день предприятие обслуживает свыше 1,4 тыс. маршрутов, в автопарке компании больше 5 тыс. автобусов, которые перевозят свыше 1,6 млн пассажиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.