«Мострансавто»: водители автобусов в Королеве не организовывали забастовку

Жители подмосковного Королева сообщили, что не могут уехать по своим делам на автобусе №392 из-за забастовки водителей, но в «Мострансавто» РИАМО заявили, что вся работа организована в штатном режиме.

По словам читателей, они более 30 минут простояли на остановке в ожидании автобуса №392, но его не было. Когда начали самостоятельно выяснять, где транспорт, узнали, что у водителей якобы забастовка.

В «Мострансавто» сообщили, что все водители вышли на работу согласно своему расписанию. Никаких недовольств в коллективе не наблюдается.

Почему произошла задержка по маршруту №392, уточняется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.