«Мострансавто» внедрило интеллектуальную систему автоматического заказа шин

«Мострансавто» продолжает цифровую трансформацию и внедряет современные IT-решения для повышения эффективности работы. Одним из направлений стало автоматическое планирование и заказ шин, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Ранее процесс требовал ручного учета и множества промежуточных действий. Теперь интеллектуальный алгоритм в автоматическом режиме контролирует остатки и формирует заявки на пополнение. Благодаря этому процедура стала более предсказуемой и удобной, а складские запасы используются рациональнее.

«Наша цель — сделать производственные процессы максимально простыми, быстрыми и удобными. Новая система позволяет точнее прогнозировать потребности, выстраивать планирование и исключать задержки, а это напрямую отражается на надежности работы», — отмечают в «Мострансавто».

В компании подчеркивают, что внедрение IT-системы — это программы цифровой трансформации предприятия. Подобные решения позволяют эффективнее управлять ресурсами, обеспечивая пассажирам стабильное и качественное транспортное обслуживание.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.