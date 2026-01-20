«Мострансавто» в Подмосковье приглашает водителей на работу с соцпакетом и бонусами

«Мострансавто» расширяет штат водителей автобусов и приглашает специалистов с категориями B и C на работу с официальным трудоустройством, соцпакетом и бонусами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мострансавто, крупнейшее пассажирское предприятие Подмосковья, объявило о наборе водителей автобусов. Компания приглашает как опытных специалистов, так и новичков, а также участников специальной военной операции. Сейчас в штате работают более 10 тысяч водителей.

Для кандидатов с водительскими удостоверениями категорий B и C, достигших 21 года и имеющих среднее профессиональное образование, действует программа переобучения. Новым сотрудникам гарантируют официальное трудоустройство и достойную зарплату.

Водителям предоставляют расширенный социальный пакет: бесплатное жилье или компенсацию аренды до 12 тысяч рублей, отпуск до 42 дней, бесплатную форменную одежду, проезд в автобусах компании и путевки для детей в лагеря. Медосмотры оплачивает предприятие.

При трудоустройстве выплачивается единовременный бонус 50 тысяч рублей. По программе «Приведи друга» предусмотрена премия от 10 тысяч рублей. Иногородним водителям компенсируют проезд до места жительства и обратно дважды в год, если расстояние превышает 400 км.

Вакансии размещены на сайте компании в разделе «О компании / Вакансии». Обратиться можно через Telegram-бот или по телефонам *1795 и +7 (903) 161-92-91.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.