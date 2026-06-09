Мострансавто в Подмосковье перевезло 100 млн льготников

Пассажиры Мострансавто с начала 2026 года совершили около 100 млн поездок по социальным картам в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Социальные карты обеспечили 46% от общего числа поездок, зафиксированных компанией с начала года. Мострансавто является подведомственной организацией регионального министерства транспорта и обслуживает жителей и гостей Московской области.

Больше всего льготных поездок зарегистрировано в МАП № 10 в Королеве — свыше 13 млн операций. Далее следует МАП № 12 в Ногинске с показателем более 11 млн поездок. Третье место занимает МАП № 11 в Балашихе, где зафиксировано более 10 млн трансакций.

Среди маршрутов лидирует № 1 «ст. Подлипки – ул. Силикатная» — более 809 тыс. поездок по социальным картам с начала года. В числе самых востребованных также маршруты № 368 «ст. МЦД Долгопрудная – Москва (м. Ховрино)» — свыше 744 тыс. операций и № 22 «ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская)» — 724 тыс. поездок.

Помимо социальных карт, оплатить проезд в автобусах можно банковскими картами, транспортными картами «Стрелка» всех видов и картой «Тройка» по тарифу «Кошелек».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.