«Мострансавто» утилизировало свыше 5 тыс старых шин за два месяца

За декабрь и январь «Мострансавто» отправило на переработку более 5 тыс. изношенных шин общим весом более 170 тонн. Из них 2,2 тыс. были утилизированы в первый месяц года. Больше всего было списано шин для автобусов большого класса, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Автомобильные шины разлагаются больше 100 лет, что может навредить природе. Переработка позволяет не только обеспечить безопасность для экологии, но и даст материалу вторую жизнь. После переработки материал используют при изготовлении современных напольных покрытий для детских площадок, производства кровельных материалов и др.

Таким же образом предприятие поступает и с отработанными маслами: моторным и трансмиссионным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.