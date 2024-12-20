«Мострансавто» украсил подмосковные автовокзалы и автостанции к Новому году

В преддверии Нового года «Мострансавто» украсило автовокзалы, автостанции, а также некоторые автобусы предприятия. Новогодние украшения появились не только в автобусах, но и на объектах транспортной инфраструктуры в разных городах региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для создания новогодней атмосферы, например, были украшены автовокзалы в Воскресенске, Зарайске, Клину, Луховицах, Ногинске, Ступине и автостанции в Коломне, Павловском Посаде, Солнечногорске, Фрязине.

В праздничные дни в автобусах прозвучит поздравление с Новым годом и Рождеством от Деда Мороза из Великого Устюга, который пожелает всем благополучия, счастья и здоровья. Также на информационных экранах в автобусах компании будут транслироваться детские рисунки конкурса «Новогодний автобус». А на некоторых маршрутах пассажиров встретят водители в костюмах Деда Мороза.

Кроме того, на маршрутах «Мострансавто» работают 60 автобусов большого класса, забрендированных в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Внешние борта транспортных средств украшены тематической символикой проекта со ссылкой на портал «Путеводитель по Подмосковью».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.