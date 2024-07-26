Мострансавто сообщило, как доехать на автобусах до мистических мест Подмосковья

В Московской области есть множество таинственных и загадочных мест, в которых будет интересно побывать любителям пощекотать себе нервы. «Мострансавто» подготовило 15 автобусных маршрутов, ведущих к местам с аномальными явлениями, мистическими историями и «паранормальными активностями». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Первое место — заброшенный пионерский лагерь «Сказка» в Дмитрове. Атмосферное место, которое притягивает любителей загадочных мест с историей. Пустынная территория лагеря напоминает декорации к фильму ужасов. По словам очевидцев, в помещениях сохранилась детская мебель, уцелели игрушки и книжки. Доехать до места можно на автобусном маршруте № 22 «Дмитров — ст. Турист — Дьяково», ближайшая остановка «Парамоново», от которой придется пройти около 3 км.

Второе место — заброшенный молокозавод в Орехово-Зуевском городском округе в деревне Емельяново. Место понравится любителям заброшенной архитектуры и промышленных ландшафтов. Добраться до локации можно на 9 маршрутах от автовокзала в Орехово-Зуеве. Ближайшие остановочные пункты «Платформа Кабаново» и «Емельяново».

Адуляр — город-призрак в Истре. В свою очередь это уже полностью заброшенный город. Жизнь здесь как будто бы замерла. Со слов свидетелей, на территории города не покидает ощущение, что за вами постоянно кто-то наблюдает. Доехать до места можно на 2 маршрутах, следующих от автобусной остановки «Новый Иерусалим» в Истре. Ближайший к покинутому городу остановочный пункт — «Поворот на Деньково», но от остановки необходимо будет набраться терпения и пройти порядка 3 км.

Также в Истре на территории полигона ВНИЦ ВЭИ есть испытательный стенд «Катушки Тесла». Масштабная конструкция полузаброшенного объекта отлично подойдет для загадочных фотографий. Существует легенда, что с помощью генератора в СССР пытались разработать сверхмощное оружие. Ближайшая остановка к футуристичной конструкции — «Красная горка». Доехать к ней можно на маршруте № 46 «ст. Истра — Глебово».

В Раменском районе в деревне Капустино есть заброшенный Кузяевский пионерский лагерь. Ходят слухи, что на территории лагеря есть катакомбы, ночью по окрестностям бродят приведения, а днем посетители ощущали на себе чей-то взгляд. Проверить можно, доехав до места на 2 автобусных маршрутах — № 40 «платф. Малаховка — Аксеново» и № 43 «ст. Раменское — Кратово (платф. Отдых) — Аксеново». Остановка «Капустино».

Подробная информация о маршрутах:

Заброшенный пионерский лагерь «Сказка» (Дмитровский городской округ, деревня Парамоново);

Остановка: Парамоново

№ 22 «Дмитров — ст. Турист — Дьяково»

Заброшенный молокозавод (Орехово-Зуевский городской округ, деревня Емельяново)

Остановки: Платформа Кабаново, Емельяново

№ 21 «Орехово–Зуево — Ликино–Дулево (Красочный завод)»

№ 22 «Орехово-Зуево — Куровское»

№ 23 «Орехово-Зуево — Дорофеево»

№ 24 «Орехово-Зуево — Губино»

№ 26 «Орехово-Зуево — Дрезна»

№ 39 «Орехово-Зуево — Язвищи»

№ 40 «Орехово-Зуево — Давыдово»

№ 42 «Орехово-Зуево — Дорохово»

№ 54 «Шатура — Орехово-Зуево»

Город-призрак Адуляр (Городской округ Истра, территория Адуляр).

Остановка: Поворот на Деньково

№ 35 «Деньково — Румянцево — Назарово»

№ 41 «Истра (Нов. Иерусалим) — Сычево»

Испытательные стенды «Катушки Тесла» (Городской округ Истра, полигон ВНИЦ ВЭИ)

Остановка: Красная горка

№ 46 «ст. Истра — Глебово»

Кузяевский пионерский лагерь (Раменский городской округ, деревня Капустино)

Остановка: Капустино

№ 40 «платф. Малаховка — Аксеново»

№ 43 «ст. Раменское — Кратово (платф. Отдых) — Аксеново».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.