«Мострансавто» реализовало новый функционал для пассажиров на единой линии связи

На единой линии связи с пассажирами «Мострансавто» реализовало новый функционал, который позволяет информировать жителей и гостей Московской области о фактическом времени прибытия автобуса на нужный остановочный пункт, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Начать пользоваться новой функцией — легко. Пассажир звонит на бесплатный номер единой линии связи 8 (800) 700-31-13 и называет голосовому помощнику остановку, на которой он находится, населенный пункт, где находится конечная или саму конечную остановку. Сервис называет время прибытия ближайшего автобуса и рейс, следующий за ним, в реальном времени», — объяснили в компании.

Голосовой помощник предоставляет информацию о прогнозе прибытия независимо от типа мобильного телефона пассажира. Установка мобильных приложений не требуется. Номер телефона и ID любимой остановки можно внести для удобства в контакты. Инструкция по использованию сервиса доступна на официальном сайте «Мострансавто».

В ближайшее время планируется расширение функционала для удобства пользования сервисом и увеличения скорости получения информации.

«Мострансавто» обслуживает более 1,3 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью. Ежедневно на линию выходят свыше 4,7 тыс. автобусов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — отметил Воробьев.