«Мострансавто» продолжает внедрять новые подходы для мотивации сотрудников

«Мострансавто» продолжает внедрять инновационные решения, делая работу водителей автобусов проще. Сейчас электронные путевые листы (ЭПЛ) полностью работают в филиалах Люберец, Раменского и Одинцово, а уже через месяц система заработает в Долгопрудном, Балашихе и Ногинске. К концу года цифровой формат охватит все подразделения компании, включая Коломну, Домодедово, Подольск, Истру и Химки, где сотрудники уже проходят обучение. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Наша цель — забота о водителях, чтобы у них было больше свободного времени», — подчеркивают в компании.

Раньше перед рейсом водителям приходилось тратить много времени на бумажные процедуры: получение путевого листа у диспетчера, медосмотр и проверку техсостояния автобуса у механика ОТК. Теперь личное участие водителя необходимо только на медосмотре. Благодаря ЭПЛ процесс занимает значительно меньше времени — система автоматически фиксирует данные, а водителю остается только пройти медосмотр и выйти на маршрут.

Переход на электронные путевые листы не только существенно ускоряет работу, но и сокращает бумажный документооборот. Это важный шаг в развитии. Главные преимущества системы — скорость и удобство: вся информация доступна в смартфоне, а взаимодействие с диспетчером стало мгновенным.

Подключение к системе на сегодняшний день не является обязательным — водители могут переходить на электронные путевые листы по желанию. Для этого достаточно обратиться в соответствующие службы своего филиала.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.

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