«Мострансавто» продолжает набор женщин-водителей в 12 филиалов Московской области

Компания «Мострансавто», подведомственная Минтрансу Подмосковья, продолжает активно набирать женщин-водителей автобусов. Сейчас в ее рядах трудятся 170 сотрудниц, и их число растет. Вакансии открыты в 12 филиалах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наиболее активно женщины устраиваются в Коломне (МАП №2 — 32 водителя), Ногинске (МАП №12 — 28) и Подольске (МАП №5 — 25). Как отмечают в компании, профессия водителя давно перестала быть исключительно мужской: работа стабильная, востребованная и хорошо оплачиваемая.

Соискательницам предлагают зарплату от 120 тысяч рублей, единовременную выплату 50 тысяч при первом трудоустройстве, компенсацию аренды жилья (до 12 тысяч рублей), бесплатное общежитие, форменную одежду и расширенный отпуск — 42 дня. Также предоставляется бесплатный проезд на автобусах Мострансавто, путевки для детей и регулярные медосмотры.

Для женщин с правами категории B или C действует программа бесплатной переподготовки на категорию D с гарантированным трудоустройством. Кроме того, до конца июня действует акция «Приведи друга»: сотрудники, порекомендовавшие кандидата, получают 20 тысяч рублей.

Откликнуться на вакансию можно через Telegram-бот, официальный сайт «Мострансавто», а также на платформах HeadHunter и Авито.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.