«Мострансавто» продолжает набор водителей автобусов

В филиалах «Мострансавто» по всей Московской области продолжается набор водителей автобусов. Крупнейший перевозчик Подмосковья приглашает в команду как сотрудников с опытом, так и новичков в профессии. В «Мострансавто» действует программа профессиональной переподготовки, пройти которую могут обладатели водительских прав B и C, достигшие 21 года, имеющие среднее профессиональное образование. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Компания предлагает официальное трудоустройство и конкурентную заработную плату.

Для водителей «Мострансавто» предусмотрен расширенный социальный пакет: бесплатный проезд в автобусах компании, бесплатное жилье в общежитиях или компенсация аренды до 12 тыс. рублей для иногородних. Также предусмотрен отпуск до 42 дней, бесплатная форменная одежда, бесплатные путевки для детей в оздоровительные лагеря. В сентябре этого года предлагается бонус 15 тыс. рублей за участие в акции «Приведи друга». Регулярно проводятся медосмотры за счет компании.

При трудоустройстве водители получают единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей, она предусмотрена для тех, кто не работал в компании в течение последнего года или впервые устраивается на работу в «Мострансавто». Иногородним водителям автобусов, адрес регистрации которых находится на расстоянии более 400 км от места работы, после прохождения испытательного срока один раз в полгода выплачивается компенсация расходов на оплату проезда от места работы до места жительства и обратно в виде денежной выплаты до 100% фактических расходов на оплату проезда (размер выплаты не может превышать 10 тыс. руб.).

На сегодняшний день в «Мострансавто» трудятся свыше 10 тыс. водителей автобусов. Актуальные вакансии размещены на официальном сайте в разделе «О компании»/«Вакансии», по вопросу трудоустройства можно написать в бот. Соискатели также могут обращаться в единый центр подбора персонала по телефонам: 8 (495) 419-17-95, 8 (903) 161-92-91.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.