Мострансавто продолжает набор водителей автобусов в Подмосковье

АО «Мострансавто» объявило о продолжении набора водителей автобусов в Московской области. Компания приглашает соискателей с опытом и без него, а также участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Крупнейший пассажирский перевозчик региона, подведомственный министерству транспорта Подмосковья, предлагает официальное трудоустройство и конкурентную заработную плату. Кандидаты старше 21 года с водительскими правами категории B или C и средним профессиональным образованием могут пройти переобучение на категорию D за счет компании.

Сотрудникам предоставляют расширенный социальный пакет: бесплатный проезд в автобусах предприятия, проживание в общежитии или компенсацию аренды жилья до 12 тыс. рублей для иногородних, отпуск до 42 дней и форменную одежду. Также предусмотрены бесплатные путевки для детей в оздоровительные лагеря и премия от 10 тыс. рублей по акции «Приведи друга».

Водители проходят медосмотры за счет работодателя. При трудоустройстве выплачивается единовременная сумма 50 тыс. рублей тем, кто впервые устраивается в компанию или не работал в ней последний год. Иногородним сотрудникам, зарегистрированным более чем в 400 км от места работы, после испытательного срока компенсируют проезд к месту жительства и обратно до 100% фактических расходов, но не более 10 тыс. рублей.

Вакансии размещены на сайте предприятия в разделе «О компании» — «Вакансии». Обратиться в единый центр подбора персонала можно по телефонам *1795 и +7 (903) 161-92-91, а также через Telegram-бот: https://t.me/mta_hr_bot.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.