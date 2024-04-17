«Мострансавто» призывает пассажиров соблюдать правила поведения в автобусах

На видео — новый автобус «Нефаз», который курсирует по межмуниципальному маршруту № 58 «д. Ловцы — г. Коломна (а/в Голутвин)». На одну из видеокамер, установленных в автобусе, попал молодой человек, который, полагая, что окажется незамеченным и безнаказанным, порезал спинку сиденья.

Оценить ущерб от действий вандалов сложно: с надписями перевозчик справляется собственными силами, закупая растворитель, и в тот же день очищает автобусы, выпускает их на линию. Совсем другое дело — повреждение обивки сидений. Быстро обивка не заменяется, поэтому довольно продолжительное время пассажиры вынуждены ездить в неопрятных салонах. Кроме того, на замену тратятся ресурсы, которые могли бы пойти на улучшение алгоритмов транспортной работы.

«Мы не можем публиковать лица наших пассажиров, но если родители несовершеннолетнего парня узнали своего ребенка, то очень просим разъяснить ему, что такое поведение недопустимо», — прокомментировали в «Мострансавто».

В настоящее время проводится проверка, подано заявление в правоохранительные органы по факту выявленных вандальных действий неустановленного лица.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.