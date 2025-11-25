«Мострансавто» приглашает женщин на работу водителями автобуса

«Мострансавто» продолжает набор женщин-водителей автобусов. Вакансии есть в различных филиалах компании, расположенных в городах Подмосковья. На сегодняшний день за рулем пассажирского транспорта компании насчитывается 176 сотрудниц, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

На первом месте по числу женщин-водителей — МАП № 2 г. Коломна и МАП № 12 г. Ногинск, где трудятся по 32 сотрудницы. Второе место занимает МАП № 5 г. Подольск, где 24 автоледи водят свои транспортные средства, а на третьей ступеньке рейтинга — МАП № 1 г. Люберцы, на чьих маршрутах можно встретить за рулем 16 представительниц прекрасного пола.

В «Мострансавто» также управляют транспортными средствами и автоледи 60+. Представителям предпенсионного и пенсионного возраста в компании предусмотрены дополнительные льготы.

На сегодняшний день доход водителей автобусов — от 120 тыс. рублей. Для новых сотрудниц предусмотрена единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей при условии, что они впервые устраиваются в «Мострансавто» или не работали в компании более года. Иногородним работницам доступно бесплатное общежитие или компенсация аренды жилья до 12 тыс. рублей в месяц.

В компании действует мотивационная программа «Приведи друга». За одного приглашенного водителя или слесаря за отчетный месяц предусмотрена премия от 10 тыс. рублей.

Водители автобусов компании пользуются рядом социальных льгот: бесплатным проездом в автобусах «Мострансавто», увеличенным до 42 дней отпуском, обеспечением форменной одеждой, регулярными медицинскими осмотрами и путевками для детей. Для обладательниц прав категорий B или C доступна бесплатная переподготовка на категорию D с гарантированным трудоустройством.

Стать частью команды Мострансавто можно через Telegram-бота компании, на официальном сайте/, а также на популярных платформах по поиску работы — HeadHunter и Авито.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.