«Мострансавто» приглашает на работу водителей автобусов

Крупнейший пассажирский перевозчик Подмосковья — АО «Мострансавто» — продолжает набор водителей автобусов. В команду транспортной компании приглашаются опытные специалисты, новички в профессии, а также ветераны СВО. В «Мострансавто» действует программа профессиональной переподготовки, пройти которую могут обладатели водительских прав категорий B и C, достигшие 21 года, имеющие среднее профессиональное образование. Напомним, компания, подведомственная Минтрансу Подмосковья, предлагает официальное трудоустройство и конкурентную заработную плату, сообщает пресс-служба ведомства.

Для водителей «Мострансавто» предусмотрен расширенный социальный пакет: бесплатный проезд в автобусах компании, бесплатное жилье в общежитиях или компенсация аренды до 12 тыс. рублей для иногородних. Также предусмотрен отпуск до 42 дней, бесплатная форменная одежда, бесплатные путевки для детей в оздоровительные лагеря. По акции «Приведи друга» предлагается премия от 10 тыс. рублей тем, кто, уже будучи сотрудником компании, пригласит на работу соискателя.

Регулярно проводятся медосмотры за счет компании. При трудоустройстве водители получают единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей, она предусмотрена для тех, кто не работал в компании в течение последнего года или впервые устраивается на работу в Мострансавто. Иногородним водителям автобусов, адрес регистрации которых находится на расстоянии более 400 км от места работы, после прохождения испытательного срока выплачивается компенсация стоимости проезда от места жительства до места работы и обратно (каждые 6 мес.) до 10 тыс. руб.

На сегодняшний день в «Мострансавто» трудятся свыше 10 тыс. водителей автобусов. Актуальные вакансии размещены на официальном сайте в разделе «О компании»/«Вакансии», по вопросу трудоустройства можно написать в бот. Соискатели также могут обращаться в единый центр подбора персонала по телефонам +7 (495) 419-17-95, +7 (903) 161-92-91.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.