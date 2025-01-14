«Мострансавто» приглашает на работу водителей автобусов. Вакансии открыты в разных городах Московской области. Компания предлагает официальное трудоустройство, конкурентную заработную плату, социальный пакет, современные и комфортабельные автобусы, бесплатные поездки в ТС предприятия, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

На сегодняшний день в «Мострансавто» трудятся 10 225 водителей автобусов. Для водителей предусмотрены бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до 12 тыс. руб. за аренду жилья для иногородних сотрудников, увеличенный отпуск до 42 календарных дней, бесплатная форменная одежда, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря. Предусмотрены также выплаты премии в размере 10 тыс. рублей по программе «Рекомендация кандидатов», периодические медицинские осмотры за счет предприятия.

Иногородним водителям автобусов, адрес регистрации которых находится на расстоянии более 400 км от места работы, после прохождения испытательного срока, один раз в полгода выплачивается компенсация расходов на оплату проезда от места работы до места жительства и обратно в виде денежной выплаты до 100% фактических расходов на оплату проезда (размер выплаты не может превышать 10 тыс. руб.).

С 20 ноября 2024 года все водители автобусов при трудоустройстве в «Мострансавто» получают единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Выплата предусмотрена для тех, кто не работал в компании в течение последнего года или впервые устраивается на работу в «Мострансавто». Также после получения выплаты водитель автобуса/слесарь должен отработать в «Мострансавто» в течение одного года.

Актуальные вакансии размещены на официальном сайте в разделе «О компании»/«Вакансии». Соискатели также могут обращаться в Единый центр подбора персонала по телефонам: 8 (495) 419-17-95 или 8 (903) 161-92-91.

Кандидат на должность водителя автобуса должен иметь среднее общее образование, достичь 21 года и обладать водительскими правами категории D. Также в «Мострансавто» действует программа профессиональной переподготовки водителей на категорию D, после успешной сдачи экзаменов соискателям гарантировано трудоустройство.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.