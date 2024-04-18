«Мострансавто» приглашает на работу водителей автобусов

«Мострансавто» продолжает расширять штат сотрудников и приглашает на работу в различные подмосковные города водителей автобусов. Кандидат, будь то мужчина или женщина, должен иметь среднее общее образование, достичь 21 года и обладать водительскими правами категории D. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Компания предлагает официальное трудоустройство, различные льготы и гарантии, конкурентную заработную плату, современные и комфортабельные автобусы для работы.

На сегодняшний день в «Мострансавто» трудятся более 9,5 тыс. водителей автобусов. Для них предусмотрен расширенный социальный пакет: бесплатные поездки в автобусах предприятия, бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до 9 тыс. рублей за аренду жилья для иногородних работников, увеличенный отпуск до 42 календарных дней, бесплатная форменная одежда, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря, выплата премии в размере 10 тыс. рублей по акции «Приведи друга», компенсация обучения на категорию D, проведение периодических медосмотров за счет предприятия. Иногородним работникам выплачивается материальная помощь для обустройства на новом месте жительства в размере 10 тыс. рублей ежемесячно в течение первых трех месяцев с момента трудоустройства.

В «Мострансавто» действует программа профессиональной переподготовки водителей на категорию D, после успешной сдачи экзаменов соискателям гарантировано трудоустройство.

В компании широко развиты программы стажировок под руководством опытных сотрудников и повышения водительского мастерства, проводится обучение на различных видах автобусного транспорта.

Актуальные вакансии размещены на официальном сайте в разделе «О компании»/«Вакансии». Соискатели также могут обращаться в единый центр подбора персонала по телефонам: 8 (495) 419-17-95 или 8 (903) 161-92-91.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.