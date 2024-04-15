Мострансавто подсчитало, сколько совершенно поездок в Жуковском с начала года

Жители и гости Жуковского совершили в автобусах Мостранавто больше 1,8 млн поездок с начала года. Как отметили в Минтрансе Подмосковья, чаще всего пассажиры оплачивали проезд с помощью социальных карт, по ним зафиксировано 768 тыс. поездок.

Также более 609 тыс. транзакций было зафиксировано, когда пассажиры оплачивали проезд банковскими картами. Кроме того, с начала года было совершено свыше 259 тыс. поездок по карте «Стрелка» и более 165 тыс. поездок по карте «Тройка».

Мострансавто напоминает своим пассажирам о том, что на территории Московской области действует закон от 07.06.2022 № 85/2022-ОЗ «О внесении изменения в Закон Московской области „Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области“».

Отметим, что пассажирам автобусов Мострансавто доступны все способы оплаты проезда: банковскими или транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами жителя Подмосковья и Москвы.

Расписание движения автобусов доступно на остановках и на веб-сайте компании. За справочной информацией и по вопросам транспортной работы пассажиры могут обратиться, позвонив по номеру Единой линии связи 8 (800) 700-31-13, направив сообщение в группу в социальной сети «ВКонтакте» или через личный кабинет на сайте предприятия. Кроме того, у Мострансавто есть чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что пробки на переездах появляются из-за интенсивного движения поездов.

«Поэтому мы обратились в федеральное правительство с просьбой поддержать нас и построить тут, а также в Аникеевке, Опалихе и Апрелевке, где проходит МЦД и трафик оживленный, современные и комфортные эстакады», — заявил Воробьев.