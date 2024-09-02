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«Мострансавто» подарило юным пассажирам световозвращающие браслеты в День знаний

«Мострансавто» в честь начала учебного года подарило маленьким пассажирам световозвращающие значки и браслеты. Сотрудники компании раздавали ученикам памятные сувениры на остановочных пунктах, расположенных рядом со школами. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По уже сложившейся традиции компания дарит пассажирам подарки на многие праздники.

Всего компания подарила около 3 тыс. полезных аксессуаров маленьким жителям Подмосковья. Акция состоялась в различных городах Московской области. Фликеры или световозвращающие элементы дети смогут прикрепить на рюкзак, одежду, велосипед или самокат.

Благодаря им пешеходы будут гораздо заметнее для участников дорожного движения, особенно в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.