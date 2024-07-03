«Мострансавто» перевозит гостей и участников подмосковного фестиваля

С 3 по 7 июля в Истре проходит 7-й музыкальный фестиваль на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей». Сегодня автобусы «Мострансавто» начали бесплатно перевозить гостей и участников фестиваля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Компания организует ежедневную подачу автобусов по будням с 17:30 до 23:30, а в выходные с 15:00 до 22:00 часов. Для комфортного и быстрого проезда шаттлы курсируют от ж/д станций Истра и Новоиерусалимская до площадки музыкального фестиваля в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» и в обратном направлении. Задействованные в перевозках водители прошли обязательный инструктаж по соблюдению ПДД и культуре обслуживания пассажиров.

Программы фестиваля строятся вокруг личности или явления в российской культуре, объединяя музыку, ландшафт, историческое место. Концерты проходят на открытом воздухе с панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь. В 2024 году проект посвящен «Русским сезонам» великого импресарио Сергея Дягилева. В прошлом году фестиваль «Лето. Музыка. Музей» собрал более 8 000 зрителей.

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