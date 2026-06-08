Мострансавто перевезло гостей фестивалей в Подмосковье

Автобусы Мострансавто 6 и 7 июня обеспечили перевозку гостей и участников фестивалей «Проект:ПОЭТ» и «Мир без границ» в Подмосковье. Транспорт работал на маршрутах к музею-заповеднику «Вяземы» и Одинцовскому спортивно-зрелищному комплексу, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 6 по 7 июня автобусы предприятия обслуживали литературно-поэтический фестиваль «Проект:ПОЭТ», который прошел в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Вяземы». Для удобства посетителей организовали перевозки по маршруту от остановки «Станция Голицыно» до площадки проведения мероприятия и обратно.

7 июня компания также обеспечила транспортное обслуживание Международного инклюзивного фестиваля творчества детей и молодежи «Мир без границ». Для перевозки задействовали автобусы, оборудованные для маломобильных пассажиров. Транспорт доставлял детей и сопровождающих из разных городов Московской области в Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс и обратно.

Перед выходом на линию все автобусы прошли обязательный предрейсовый контроль. Специалисты проверили техническое состояние систем, влияющих на безопасность и комфорт, а с водителями провели дополнительные инструктажи по соблюдению ПДД и стандартов обслуживания.

Транспортное обслуживание фестивалей прошло в штатном режиме. Автобусы выполнили все запланированные рейсы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.