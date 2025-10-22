«Мострансавто» объявило победителей фотоконкурса «Автобус в объективе»

В преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта «Мострансавто» подвело итоги фотоконкурса «Автобус в объективе». Компания благодарит всех участников проекта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

За две недели в пресс-службу крупнейшего пассажирского автобусного перевозчика региона поступило более 100 снимков из разных уголков Московской области. На фотографиях были изображены автобусы компании в разную погоду, время суток и года. В результате определены три победителя: Денис В. (г. Королев), Никита И. (г. Одинцово), Борис С. (г. Коломна). Каждого из них ждет награда от организаторов конкурса.

«Мострансавто» обслуживает более 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов по всей Московской области. Ежедневно на линию выходят около 6 тыс. автобусов.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.