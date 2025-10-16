«Мострансавто» объявило о запуске обновленной программы «Приведи друга»

Теперь чем больше друзей и знакомых пригласит в компанию работник, тем выше его вознаграждение. Новая система бонусов предусматривает 10 000 рублей — за одного кандидата, трудоустроенного за отчетный период (месяц), 15 000 рублей — за каждого, при рекомендации двух и более кандидатов, трудоустроенных в отчетном периоде (месяц). Вакансии доступны в филиалах по всей Московской области. Компания, подведомственная Минтрансу Подмосковья, предлагает официальное трудоустройство, конкурентную заработную плату и социальный пакет.

Вознаграждение начисляется ежемесячно и зависит от количества людей, которых сотрудник приведет в течение одного календарного месяца. Таким образом, пригласив двух друзей в октябре, действующий сотрудник может получить 30 000 рублей (15 000 за первого + 15 000 за второго), а за трех — 45 000 рублей (15 000 + 15 000 + 15 000). А в следующем месяце (в ноябре) подсчет кандидатов, а значит и выплат, начинается заново. Максимальная сумма вознаграждения за акцию не ограничена.

На сегодняшний день в «Мострансавто» трудятся свыше 10 тысяч водителей автобусов и 1,4 тысячи слесарей. Актуальные вакансии размещены на официальном сайте в разделе «О компании»/«Вакансии», по вопросу трудоустройства можно написать в бот https://t.me/mta_hr_bot. Соискатели также могут обращаться в Единый центр подбора персонала по телефонам +7 495 419-17-95, +7 (903) 161-92-91.

Для водителей предусмотрены бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до 12 тысяч рублей за аренду жилья для иногородних сотрудников, увеличенный отпуск до 42 календарных дней, бесплатная форменная одежда, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря, а также периодические медицинские осмотры за счет предприятия. Иногородним водителям автобусов, адрес регистрации которых находится на расстоянии более 400 км от места работы, после прохождения испытательного срока, один раз в полгода выплачивается компенсация расходов на оплату проезда от места работы до места жительства и обратно в виде денежной выплаты до 100% фактических расходов на оплату проезда (размер выплаты не может превышать 10 тысяч рублей). Кроме того, водители автобусов и слесари при трудоустройстве в Мострансавто получают единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Выплата предусмотрена для тех, кто не работал в компании в течение последнего года или впервые устраивается на работу в «Мострансавто». Также после получения выплаты водитель автобуса/слесарь должен отработать в «Мострансавто» в течение одного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками – технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», – сказал он.