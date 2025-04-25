«Мострансавто» объявило о продаже подержанных автобусов

сегодня в 15:09

«Мострансавто» выставит на продажу 164 устаревших автобуса, которые выведены из эксплуатации. Автобусы выпущены с 2014 по 2016 гг., предельно допустимый возраст для транспортных средств большого и среднего класса в Московской области установлен на уровне семи лет. К приобретению доступны транспортные средства большого и среднего класса Mercedes-Benz О345 Conecto H, ЛиАЗ-429260, ЛиАЗ-529260, ЛиАЗ-529260 (10.5). Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Информация о продаже опубликована на официальном сайте «Мострансавто» по ссылке.

Все необходимые материалы для участия в аукционе — фотографии транспортных средств, проект договора купли-продажи, форма заявки на участие в запросе предложений потенциальных участников и извещение о запросе предложений потенциальных участников — размещены в облачном хранилище.

Продажа б/у автобусов позволит «Мострансавто» получить дополнительную прибыль от реализации транспортных средств, оптимизировать логистику и высвободить парковочные площади на территории филиалов для действующего автопарка, снизить налоговую нагрузку за счет вывода устаревших машин.

Акционерное общество «Мострансавто» — крупнейший пассажирский перевозчик Московской области с 12 межмуниципальными автотранспортными предприятиями (МАП). Ежедневно на линию выходят более 5 тыс. автобусов, предприятие обслуживает свыше 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородных маршрутов и ежедневно перевозит более 1,6 млн пассажиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.